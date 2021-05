Audio Di Canio su Mourinho: «Non chiedo scusa. Sulla Lazio e Inzaghi...»

In un intervista per Il Corriere dello Sport, Paolo Di Canio dice la sua sull’audio in cui critica Mourinho e commenta la stagione della Lazio

Nella giornata di ieri è circolato un audio whatsapp in cui Paolo Di Canio commentava con toni coloriti l’ingaggio di Mourinho da parte della Roma, definendolo «il peggio del peggio» e «cercava la panchina coi soldi». L’ex Lazio ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport per chiarire la sua posizione, parlando poi della Lazio e di Simone Inzaghi.

Le sue parole: «Non era uno sfogo da tifoso della Lazio, non devo chiedere scusa a nessuno per una conversazione privata in cui dicevo cose anche molto positive su Mourinho. Quello che ho detto su di lui, lo dico da tre anni. Lazio? Contro il Milan non l’avevo vista bene, ma si è ripresa. Per la Champions se la gioca. Inzaghi? É polarizzante, perfetto per i laziali. Ma questo tira e molla sul rinnovo non fa bene».