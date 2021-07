Di Biagio: «Immobile? Può far meglio, bisogna servirlo in profondità»

Luigi Di Biagio, ex centrocampista della Nazionale Italiana, ha parlato di Ciro Immobile ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni

Si continua a parlare dell’Europeo di Ciro Immobile. Nei giorni scorsi sono piovute molto critiche nei confronti del bomber della Lazio per la mancanza di gol nel torneo, mentre il suo gioco in aiuto alla squadra è passato spesso totalmente in osservato. Del numero 17 della Nazionale Italiana ha voluto parlare anche l’ex centrocampista Luigi Di Biagio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«La speranza è che possa fare meglio. Lui può far fatica con questo modulo e modo di giocare. Lui è abituato ad attaccare la profondità, quando non viene servito esce dalla partita. Bisogna sfruttare le caratteristiche dei singoli e bisognerebbe servirlo più palla lunga».