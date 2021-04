Di Battista: «Sono un vero laziale, ma sulla qualificazione in Champions...»

Il politico Alessandro Di Battista ha parlato ai microfoni di Radiosei. Le sue parole sulla Lazio, squadra della quale è tifoso

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’esponente politico del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista ha parlato della Lazio e della stagione biancoceleste.

Queste le sue parole: «Sono un tifoso biancoceleste, adoro la Lazio. Sulla qualificazione in Champions preferisco non esprimermi, un vero tifoso non lo fa mai. Abbiamo ottimi calciatori, siamo una squadra corsara, una bella amalgama. Mi fa piacere che nonostante il livello non sia quello delle altre squadre, siano stati raggiunti ottimi risultati. I gol di Caicedo ne sono la dimostrazione. Mercato? Quest’anno dovevamo prendere due difensori, non c’è dubbio. Serie B? Ho visto la Lazio anche lì, e ne vado fiero. I miei idoli? Casiraghi su tutti, e anche Veron».