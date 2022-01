Dg Pisa: «Lucca-Lazio? Orgogliosi ma abbiamo resistito»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovanni Corrado, dg del Pisa, ha parlato di Lorenzo Lucca e del tentativo andato a vuoto della Lazio per il giovane attaccante. Le sue parole a Sky.

PAROLE – «Lazio su Lucca? Lo hanno cercato in tanti e per noi è motivo d’orgoglio. Fa sempre piacere quando Sassuolo e Lazio cercano i nostri giocatori, ma abbiamo resistito. Il giocatore vale tanto. Il Pisa in questi anni ha fatto tante operazioni con Sassuolo e imparando da Carnevali non potevo che chiedere tanto per lui. La società ha fatto sacrifici per prenderlo e venderlo adesso sarebbe stato difficile per noi. Abbiamo resistito».