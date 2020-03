Derby, 79 anni fa la vittoria della Lazio con la doppietta della leggenda Piola

Derby, era il 16 marzo del 1941 quando Piola entrò di fatto nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti dopo la stracittadina

Sono passati 79 anni da quel 16 marzo. Una vita in effetti, guardando anche i tempi che corrono oggi. Quel derby però tra Lazio e Roma del 1941 rimarrà impresso nella storia dei biancocelesti per sempre. In campo quel giorno c’era Silvio Piola che sarà il giocatore protagonista del match.

In uno scontro di gioco con un difensore della Roma si provoca un grande taglio sulla testa. Piola non esce, anzi si fa medicare a bordo campo e torna con una vistosa fasciatura. Lotta come un leone per tutto il derby che finisce con la vittoria per la Lazio: doppietta di Piola, e il primo gol segnato addirittura di testa. Una giornata indimenticabile e un giocatore che ha incarnato in pieno la definizione di leggenda.