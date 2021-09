Derby, manca pochissimo ormai al calcio d’inizio: lo Stadio Olimpico è pronto ad accogliere i tifosi. Tante le iniziative in programma

Manca sempre meno al fischio d’avvio tra Lazio e Roma. Lo Stadio Olimpico è pronto ad accogliere il primo derby della stagione e sono tante le iniziative proposte per questa giornata speciale.

L’apertura dei cancelli è prevista per le 15.30, a stemperare l’ansia dell’attesa ci sarà un’esibizione dei Dire Straits Legacy (band composta anche da alcuni elementi del gruppo originale). Prima del calcio d’inizio, il canonico volo di Olympia: Juan Bernabè la attenderà in campo insieme a una bambina vittima di violenze della casa della So.Spe di Suor Paola. Nel frattempo – come riporta il Corriere dello Sport – in 4 aree adiacenti allo stadio (Viale Gladiatori altezza ostello, Piazzale lgt Maresciallo Diaz, spazio Viale Paolo Boselli e Piazza Lauro de Bosis), si svolgeranno attività solidali, come la distribuzione di cibo per i bisognosi.