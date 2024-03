Derby Roma Lazio, la società giallorossa chiede l’anticipo del match: il motivo e la decisione della Lega

In attesa che la Lega Serie A comunichi gli appuntamenti della trentunesima giornata di campionato si potrebbe dire quasi con certezza che il derby di ritorno si giocherà alle 18. L’incognita è però legato alla data: la Lazio sarà impegnata in Coppa Italia martedì 2 aprile contro la Juve, la Roma giocherà invece giovedì 11 contro il Milan in Europa League.

Per questo, la società giallorossa avrebbe chiesto – ottenendo il parere positivo della Lega – di anticipare il derby al sabato. La decisione arriverà solo dopo la risposta della Lazio, al momento poco convinta. È atteso comunque in giornata il comunicato.