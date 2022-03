Derby, si infiamma l’Olimpico: ecco quanti tifosi ci saranno

Derby, saranno 53mila i tifosi presenti per Roma-Lazio: 14.208 i sostenitori biancocelesti che potranno riempire in minor parte l’Olimpico

Ci sarà l’Olimpico delle grandi occasioni a far da cornice alla gara più attesa dell’anno: il derby della Capitale. La capienza sarà al 75% e, come riporta il Corriere dello Sport, saranno 53mila i tifosi che assisteranno al match: sono andati sold out anche gli ultimi biglietti disponibili in Tribuna Monte Mario.

Lato biancoceleste, 14.208 sono i tagliandi staccati ed esauriti già da tempo.