Roma, Fonseca: «Contro la Lazio meritavamo di vincere…»

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è tornato a parlare del derby di domenica scorsa, conclusosi con un pareggio

Un gol ed un punto a testa. Il derby della Capitale non ha fatto nè vinti, nè vincitori. Un risultato che però va stretto sulle sponde giallorosse del Tevere e che il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è tornato ad analizzare: «L’atmosfera che si è creata il giorno del derby è stata qualcosa di fantastico e che ci ha dato una grande spinta».

«Peccato non aver vinto, siamo stati coraggiosi e abbiamo creato tanto, contro una squadra forte come la Lazio. Meritavamo di vincere, non è stato così ma sono molto orgoglioso dei miei calciato» ha dichiarato a Empower Sports.