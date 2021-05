Derby, Pereira è pronto: «È il momento! Andiamo aquile» VIDEO

Andreas Pereira, a poche ore dal calcio di inizio nel derby della Capitale, ha caricato i compagni con un video su Instagram

Testa alta e determinazione. Proprio come in una battaglia. Questo è il derby di Roma. Non solo tre punti in palio, ma l’onore e la supremazia cittadina.

Andreas Pereira ha capito perfettamente il valore della stracittadina e – a poche ore dal fischio di inizio – ha caricato i suoi compagni con un video su Instagram: «È il momento, andiamo aquile».