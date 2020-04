Derby, 11 anni fa la vittoria della Lazio per 4-2 con un super gol di Zarate

Derby, undici anni fa allo stadio Olimpico di Roma andava in scena la stracittadina vinta dalla Lazio di Delio Rossi

Sono passati 11 anni da quell’11 aprile del 2009. Il teatro era sempre quello dello stadio Olimpico, il derby quello tra Lazio e Roma. Una stracittadina pesante, giocata con un lutto al braccio per le vittime del terremoto che colpì l’Aquila solo qualche giorno prima. In tribuna un ex di eccezione, Marcelo Salas e una vittoria sofferma ma bellissima.

La Lazio di Delio Rossi passa in vantaggio di due gol sopo solo quattro minuti con Pandev prima e Zarate poi. Rimonta giallorossa che inizia con la rete di Mexes. Biancocelesti che allungano ancora le distanze con la rete di Lichtsteiner. Poi De Rossi e infine Kolarov, ancora in biancoceleste, che fissa il risultato finale sul 4-2. Da ricordare in quella giornata una rete bellissima di Maurito Zarate. Anche la società poi ha ricordato quella stupenda vittoria con un video sui canali social.