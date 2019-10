Derby, insulti e fumogeni contro le forze dell’ordine: Daspo a quattro tifosi

Sono arrivati i provvedimenti della Polizia di Stato dopo il derby Lazio-Roma del 1 settembre: quattro tifosi sono stati daspati

Sono arrivati, riporta romatoday, i provvedimenti della Polizia di Stato dopo il derby Lazio-Roma del 1 settembre. Due sostenitori sono stati daspati per due anni, in quanto hanno inveito con frasi ingiuriose contro alcuni carabinieri preposti ai controlli; uno per quattro anni in quanto, sul lungotevere Maresciallo Diaz, ha lanciato un fumogeno contro i poliziotti schierati per separare le due tifoserie avversarie, e l’ultimo per due anni poiché è stato ripreso mentre, all’interno della curva, «accendeva un artifizio pirotecnico».