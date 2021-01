Derby, Focolari: «Tutto il bene per la Lazio, ma la Roma non era in campo»

Il derby si è concluso, ma la sensazione è che se ne parlerà ancora per parecchio. Ecco l’analisi di Focolari

A Radio Radio Pomeriggio, Focolari ha commentato la sconfitta schiacciante della Lazio sulla Roma e analizzato la deludente prestazione dei giallorossi. Ecco le sue parole:

«Tutto il bene possibile sulla Lazio, ma la Roma non è scesa in campo. Cercavo tante attenuanti, ma non ne ho trovate. Forse l’unica è che la Roma ha presidente, allenatore, dg e capitano stranieri. Qualcuno gli ha spiegato cosa è il derby?».