Delio Rossi: «Il derby non vale solo tre punti. Il gol di Berhami...»

Si avvicina il derby di Roma, Delio Rossi – ex tecnico biancoceleste – ha fatto il punto sulla condizione delle due squadre

Delio Rossi, a pochi giorni dal derby di Roma, ha fatto il punto sulla condizione delle due squadre, ricordando anche una delle stracittadine più emozionanti. Ecco le sue parole per Leggo:

RICORDO – «Il 3-2 del 2008 con il gol all’ultimo di Berhami, la vittoria che tutti tifosi sognano».

CONDIZIONE SQUADRE – «Attraversano un bel momento ma me le immaginavo più avanti in

classifica. Sapevo che per la Lazio sarebbe stata un’annata di alti e bassi ma mi aspettavo che Sarri ci mettesse meno tempo per inculcare il suo modo di intendere il calcio, anche se non è facile con una squadra che per cinque anni ha giocato con un altro sistema di gioco».

EUROPA – «Al di là della classifica, il derby vale più dei tre punti a Roma: non è una gara come le altre perché se vinci stai bene fino al derby dell’anno dopo».

SARRI – «Ha dimostrato di essere un allenatore caratterizzato che va avanti con le sue idee e con il suo modo di interpretare il calcio, ma dal momento che scegli questo tipo di tecnico, allora lo devi assecondare. Ma la Lazio sarà in grado di farlo e di regalargli in estate 5-6 titolari all’altezza?».