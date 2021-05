Derby, De Zerbi tifa Lazio: «Crediamo nel sorpasso alla Roma»

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi si è espresso sulla possibilità di sorpasso ai danni della Roma, confidando nella Lazio

Da quest’anno il settimo posto in classifica non equivale a disputare i preliminari di Europa League, bensì la partecipazione alla nuova Conference League. La posizione è attualmente occupata dalla Roma a 58 punti, con il Sassuolo che insegue a 56. Le ultime gare saranno decisive per stabilire quale tra le due potrà partecipare alla competizione.

A tal proposito, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi ha tracciato i prossimi obiettivi, con uno sguardo al derby tra Roma e Lazio: «Dobbiamo preparare bene la partita contro il Parma, e sognare il sorpasso ai giallorossi. Potrebbe non bastare vincere, è necessario che la Roma non faccia punti nel derby. Poi affronteremo la Lazio nella gara successiva, e sarà una sfida complicata. Il mio futuro? Quando sarà il momento, ve lo comunicheremo».