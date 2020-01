Derby, la nord beffa la Sud con la coreografia: il retroscena

Derby, curioso retroscena su quanto è accaduto ieri prima del match e sulla coreografia della Curva Nord

Una sfida che non finirà mai quella tra Lazio e Roma, sul campo così come sugli spalti. Da qualche giorno circolava infatti la voce che qualcuno all’interno dell Nord avesse spifferato ai cugini giallorossi il tema della coreografia che è andata in scena ieri riguardate un gioco di luci. In effetti, durante la lettura delle formazioni, sono apparse molte luci a formare un maldestro “Forza Lazio”. I tifosi della Roma, sicuri, avevano realizzato anche uno striscione in merito: “Gioco di luci?? Occhio a chi lo dici…”.

Il tutto però era calcolato. I ragazzi della Nord infatti poco dopo hanno dato spettacolo ricreando la “Creazione di Adamo”.