Sergej Milinkovic raggiunge Ledesma: tre volte un tris alla Roma per il Sergente

Sergej Milinkovic Savic come Cristian Ledesma. I due centrocampisti biancocelesti, oltre a rappresentare pilastri delle rispettive “Lazio”, hanno avuto un ottimo score nelle stracittadine. Ledesma ha battuto più volte i cugini giallorossi, con un bottino di due reti e un assist nei derby, Milinkovic ha segnato due volte alla Roma in Coppa Italia e ha fornito due assist (uno in Coppa Italia nelle semifinali di tre stagioni fa ad Immobile; uno a Cataldi nel 3-0 dello scorso marzo). Se Mauri, Pandev e Rocchi possono vantare di essere scesi in campo in un tris della Lazio alla Roma per ben tre volte – ma non hanno giocato tutti e 270 i minuti -, Milinkovic e Ledesma sono gli unici calciatori della prima squadra della Capitale ad essere rimasti in campo tutti e novanta i minuti in tre derby in cui la Lazio ha segnato tre reti ai rivali cittadini. Ledesma ha giocato dal fischio iniziale al fischio finale il derby che aprì nel 2006 con un gol all’incrocio dei pali al portiere Doni, e i due 3-2 del 2008 e del 2012. Milinkovic invece è stato sul rettangolo verde nel 3-1 “fuori casa” dell’aprile 2017 (doppietta di Keita), nel 3-0 del marzo 2019 e venerdì scorso. L’ex Lecce – rispetto al Sergente – ha partecipato anche al 4-2 dell’aprile 2009. Un serbo e un argentino hanno scritte nel curriculum ben tre vittorie con tre reti all’attivo.