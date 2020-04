Lazio, Dendoncker vecchio pallino di Tare: il primo incontro risale al 2013

Lazio, ben 7 anni fa il primo incontro tra il ds Tare uni degli obiettivi dei biancocelesti per la prossima stagione Dendoncker

Uno degli obiettivi del ds Tare per la prossima stagione è Leander Dendoncker centrocampista del Wolverhampton. Il direttore sportivo della Lazio segue il calciatore addirittura dal 2013.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti l’incontro risale alla sfida tra Lazio e Anderlecht al torneo di Viareggio. In quel caso ebbero la meglio i belgi che alla fine arrivarono in finale. L’ostacolo per portare il giocatore a Roma è il costo del cartellino che si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro.