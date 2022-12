Dellepiane: «Ecco cosa successe tra Bielsa e Lotito»

L’avvocato ed ex calciatore Dellepiane ha parlato del suo amico Bielsa e del breve passaggio da allenatore della Lazio

L’avvocato ed ex calciatore del Newell’s Old Boys Dellepiane è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Footballnews24.it e, tra i tanti temi toccati, c’è stato anche il breve passaggio di Bielsa alla Lazio. Dellepiane vanta infatti una profonda amicizia col tecnico argentino:

«Bielsa non allena per soldi ma per il progetto. El loco quando andò al Marsiglia rifiutò il Psg perchè ama le sfide più dei grandi club. Alla Lazio chiese determinati giocatori e il presidente Lotito gli ha detto di no e quindi il mister gli ha risposto arrivederci e grazie. Marcelo non si fa di questi problemi, se acquisti i giocatori che dice lui bene sennò addio. Non conosco personalmente il presidente della Lazio ma conosco Bielsa e se sei una persona che vuole decidere tutto anche sul mercato non puoi andare d’accordo con lui. Per far capire l’allenatore che è, per lui non ci sono ruoli, l’attaccante deve sapere fare il difensore e viceversa. Una volta a me che ero una punta mi mise a fare il terzino. Ci sono allenatori che hanno cambiato il modo di giocare a calcio e Bielsa lo ha fatto come il suo idolo van Gaal».