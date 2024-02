Delio Rossi: «Vi spiego le differenze che ci sono tra la Lazio e la Fiorentina»

Delio Rossi, l’ex tecnico biancoceleste confronta le due formazioni in vista della gara di lunedì sera di campionato

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato Delio Rossi che a pochi giorni dalla sfida di campionato tra Lazio e Fiorentina si esprime cosi sulle due squadre

PAROLE – La Lazio ha una squadra forse più omogenea rispetto alla Fiorentina, non ha comprato giocatori che hanno stravolto la squadra ma ha più cambi. La Lazio però è come la Fiorentina, non sta rispettando il campionato fatto l’anno scorso. Sta andando bene in Champions, l’anno scorso accadeva il contrario