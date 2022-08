Delio Rossi: «Sarri è un maestro, vuole che la squadra si muova in un certo modo»

L’allenatore Delio Rossi ha speso parole d’elogio per le qualità di Sarri, tecnico della Lazio

Delio Rossi, allenatore con un passato anche alla Lazio, in una intervista a Il Secolo XIX ha elogiato le qualità del collega Maurizio Sarri.

LE PAROLE – «I maestri, gli intermedi e i gestori. Alla prima categoria appartengono Zeman, Sarri, Gasperini, Giampaolo e anche io. Sono gli allenatori che vogliono che la squadra si muova in una certa maniera in fase di possesso e di non possesso. Sono tecnici caratterizzati. Poi certo tra Giampaolo e Gasperini ci sono delle differenze a livello tattico. Marco predilige la difesa a quattro, Gasp quella a tre».