Delio Rossi: «Rinnovo Inzaghi? Gli consiglio di andare via»

Intervenuto ai microfoni di QDL di Radiosei, l’ex tecnico della Lazio Delio Rossi ha analizzato la stagione biancoceleste, soffermandosi sul tema rinnovo di Simone Inzaghi.

Le sue parole: «La squadra vista nelle ultime partite mi sembra scarica, alcuni elementi non reggono il ritmo. Confronto con la mia Lazio? Due squadre completamente diverse. La mia era sperimentale, doveva vendere. Quella attuale può permettersi di non cedere Milinkovic. Rinnovo Inzaghi? Simone ha fatto bene, ma io razionalmente gli consiglio di andare via, difficilmente farà meglio. Se dovesse rimanere e fare peggio il giudizio cambierebbe. Nel momento in cui valuta la permanenza significa che ci sono anche dei contro. Dal rapporto con Tare e con l’ambiente, alle garanzie per il futuro. Muriqi? Per me ha dei limiti tecnici che non può correggere, ma può migliorare fisicamente».