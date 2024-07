Delio Rossi sui NUOVI ACQUISTI: «Funzionali, il campo darà il GIUDIZIO»

L’ex tecnico biancoceleste Delio Rossi, in esclusiva per Lazionews24, ha parlato dei nuovi acquisti dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

Noslin, Dele-Bashiru, Tchaouna e Nuno Tavares: la Lazio ha già messo a segno quattro acquisti. Ha avuto modo di vederli? Secondo lei quanto possono essere d’aiuto per la causa biancoceleste?

«Secondo me sono giocatori funzionali, non hanno un pedigree come Bellingham o come qualche giocatore già affermato. Sarà il campo a dare il giudizio. Si farà un confronto, secondo me ingiustamente, con i giocatori che sono andati via. Allenatori e giocatori hanno un solo modo per dimostrare il proprio valore: sul campo, tutto il resto sono chiacchiere».

