Delio Rossi: «Non c’è questo grande divario tra Roma e Lazio»

Delio Rossi ha parlato a TMW Radio del derby perso dalla Lazio domenica scorsa: le dichiarazioni dell’ex tecnico

DIVARIO – «Il derby di Roma? Diverso da tutti gli altri, c’è una rivalità forse anche provinciale: meglio essere i migliori in città piuttosto che competere coi più bravi. Non si deve andare contro i sentimenti della gente. Stavolta la favorita, come spesso capita, è andata sotto e di fatto non ha giocato: non c’è questo divario tra Roma e Lazio».

FASE COMPLICATA – «La Lazio sta vivendo un una fase complicata? Molto. Se prendi un allenatore caratterizzato come Sarri, e credo che senza Mourinho alla Roma non avrebbero preso lui, ci devi credere fino in fondo. Non ci sono mezze misure, i giocatori funzionali per Inzaghi non lo sono stati anche per Sarri. Servirà intervenire pesantemente nel futuro ma non so se la Lazio ne avrà la forza».