Delio Rossi: «La Lazio può fare come l’Atalanta. Se farà un campionato eccelso…»

L’ex allenatore della Lazio Delio Rossi si è espresso sulla prossima stagione dei biancocelesti e sui loro obiettivi

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A. Per la Lazio sarà un inizio in salita, visti gli impegni contro Sampdoria e Roma prima della pausa. Delio Rossi, ex allenatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di RadioSportiva, e si è espresso sul club capitolino ed i propri obiettivi: «La Lazio se fa un campionato eccelso arriva tra le prime quattro, se fa un campionato non eccelso arriva ottava. Tenendo Inzaghi e non vendendo i giocatori più importanti è agevolata. Potrebbe essere una delle sorprese come l’anno scorso è stata l’Atalanta».