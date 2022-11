Delio Rossi: «I tifosi della Lazio sono speciali perché...»

Delio Rossi in occasione dell’evento Sing a Song è tornato a parlare della sua esperienza alla Lazio elogiando i tifosi

Possono passare anche alcuni anni, ma se un tecnico ha lasciato un ottimo lavoro in un club non verrà mai dimenticato. Ne sa qualcosa Delio Rossi, il quale durante l’evento Sing a Song elogia i tifosi della Lazio e non solo ai microfoni di Lazio Style Channel

LAZIO – «Quando Suor Paola chiama per un evento, non si può dire di no. Parliamo di una figura importante inserita in una grande famiglia come la Lazio, non dobbiamo mai dimenticare, da persone fortunate, di dare una mano a chi ne ha bisogno.»

«Vivendo a Roma da tanti anni, posso dire che se ti sei comportato bene con la Lazio, i tifosi non lo dimenticheranno e questo gli fa onore. E questa è una cosa che tocco con mano ancora oggi.»

«Sono molto legato ai giocatori allenati durante il mio periodo alla Lazio: giocavamo bene, nonostante non avessimo magari in rosa molte qualità eccelse. Avevamo sicuramente organizzazione, grazie al gruppo raggiungemmo risultati impensabili»