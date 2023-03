Delio Rossi: «Ho sempre parlato a viso aperto con la società»

Arrivano le parole dell’ex allenatore biancoceleste, all’indomani della sfida persa contro l’Az

Delio Rossi conosce molte bene la Lazio ed il suo ambiente. L’ex allenatore ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di New Sound Level.

LE PAROLE- «Ho la sensazione che la Lazio in queste due gare di coppa sia stata poco brillante. Nel primo tempo parte bene, poi cala improvvisamente. Immobile in campo? La Lazio di ieri sera con Immobile o senza non faceva differenza, la mancanza di brillantezza la vedi anche su Milinkovic-Savic che ora sembra un giocatore come tutti gli altri. Non si spiegano alcune gare della Lazio in cui ha vinto con squadre molto più forti e perso contro squadre più deboli»

SOCIETA‘- «A me hanno sempre fatto promesse e non l’hanno mantenute fermo restando che se avevo qualcosa da dire alla società glielo dicevo a quattrocchi, esternamente facevo passare che andasse tutto bene perché si danno alibi ai giocatori e io non glieli ho mai voluti dare. Io penso che la gente non sia stupida, rimarcare troppo un concetto alla lunga può anche stufare. L’allenatore è pagato per tirare fuori il meglio da quello che gli mettono a disposizione»