Delio Rossi: «Ho sempre dato tutto alla Lazio: i tifosi mi ripagano portandomi nel cuore». Le parole dell’ex tecnico

Quella di sabato tra Salernitana e Lazio non sarà mai una sfida come le altre per Delio Rossi, lo ha affermato nel corso della sua intervista a Il Corriere della Sera. Ecco le parole dell’ex tecnico.

DELIO ROSSI– «Con la Lazio ho toccato il punto più alto della mia carriera. Avevo 38 anni quando portai la Salernitana in A. L’esperienza a Roma, però, è unica. Non vorrei mai vedere nessuna delle due in difficoltà”. A proposito dell’ambiente, impossibile dimenticare l’affetto delle tifoserie anche se ce n’è una che ha un posto speciale nel suo cuore: “A Salerno si vive di eccessi, alla Lazio sono più duraturi nel rapporto. Ho sempre dato tutto: i laziali mi ripagano portandomi nel cuore ».