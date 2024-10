Dele Bashiru Lazio, il nigeriano è l’arma in più di Baroni: il nuovo ruolo può offrirgli più spazio

Dele Bashiru Lazio, il centrocampista nigeriano sarà schierato in un ruolo inedito a causa dell’infortunio di Mattéo Guendouzi

Emergenza a centrocampo per mister Baroni contro il Twente. L’infortunio di Guendouzi, rimasto a Roma, e un Rovella non al 100% porteranno il tecnico della Lazio a schierare Fisayo Dele-Bashiru in mediana.

Per il nigeriano classe 2001 si tratta di un ruolo inedito, dato che ha sempre giocato sulla trequarti fino a questo momento, ma potrebbe rivelarsi l’arma in più di Baroni. Inoltre, in questa posizione potrebbe trovare molto più spazio. Non resta che attendere le 21:00 vederlo all’opera nella terza giornata di Europa League.