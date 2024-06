Dele-Bashiru Lazio, affare alle fasi FINALI. Poi gli altri colpi: il PUNTO sul calciomercato in entrata

Dele Bashiru-Lazio, le ultime sulle trattative di calciomercato della Lazio riportate da Alfredo Pedullà: la situazione

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, con il club biancoceleste che vuole garantire a Baroni i rinforzi giusti per la stagione. A fare il punto sulle trattative che riguardano i biancocelesti c’è Alfredo Pedullà, il quale spiega che per quanto riguarda Dele Bashiru la trattativa è in fase di conclusione.

Per quanto riguarda invece Samardzic, per il calciatore la trattativa è reale e a riguardo ci sono le conferme da parte del giornalista, mentre per quanto riguarda Noslin e Stengs la situazione è la seguente: per il calciatore del Verona, la Lazio punta a chiudere entro il 30 Luglio, mentre su Stengs la società deve decidere cosa fare con o senza Isaksen dentro la trattativa