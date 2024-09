Decreto crescita, NUOVA proposta per reintrodurlo. Ecco i DETTAGLI e le possibili DATE

Al Governo si discute su una possibile reintroduzione del decreto crescita: l’idea è di prorogarlo fino a questa data

Il decreto crescita potrebbe tornare. Come riporta Calcio e Finanza, l Governo si discute su una nuova proposta arrivata da Forza Italia, partito in cui sono presenti come senatori l’ad del Monza Adriano Galliani e il presidente della Lazio Claudio Lotito.

L’idea è di reintrodurlo e prorogarlo fino al 2027 per tutti. Queste le parole di Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio: «La proposta di modifica punta a prorogare una misura già esistente che riguarda l’agevolazione per incentivare tutti i lavoratori che stabiliscono la residenza nel nostro Paese come anche gli sportivi».