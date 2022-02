De Vrij, domani l’udienza in tribunale contro i suoi ex agenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani udienza in tribunale sulla vicenda che riguarda Stefan de Vrij e i suoi ex agenti: tutti i dettagli

Domani è prevista un’udienza in tribunale sulla vicenda che riguarda Stefan de Vrij e i suoi ex agenti.

Come spiegato dal quotidiano olandese AD, il difensore dell’Inter ha intentato nei confronti della SEG per avere un risarcimento per atti illeciti durante il trasferimento dalla Lazio ai nerazzurri. I suoi procuratori hanno già respinto tutte le accuse, ma non resta che attendere cosa accadrà.