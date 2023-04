De Siervo sulla Serie A: «Questi risultati hanno generato un aumento dell’interesse del pubblico». Le sue parole

Ospite allo Sports Summit a San Paolo durante il road show della Lega Serie A in Brasile, Luigi De Siervo ha dichiarato:

«Calcio is back non è soltanto uno slogan, significa che il calcio italiano è finalmente tornato al vertice dello sport mondiale non solo per i risultati dei suoi club, ma come prodotto di intrattenimento globale. Negli ultimi quattro anni abbiamo migliorato il prodotto Serie A per renderlo più accattivante. I successi sportivi delle nostre squadre in Europa confermano la Serie A come il campionato di vertice più interessante al mondo: non esiste infatti nessun altro Paese in cui quattro diversi club abbiano vinto, in quattro anni consecutivi, il titolo. Questi risultati hanno generato un progressivo innalzamento della competitività e conseguentemente dell’interesse del pubblico per tutta la Serie A. ll road show sta proseguendo sotto i migliori auspici perché alla Serie A è oramai riconosciuta anche una grande componente di innovazione che rende ancora più interessante la nostra competizione. Il processo di trasformazione della Lega Serie A in una vera e propria Media Company, si sta completando con il raggiungimento di un altro importante obiettivo editoriale, ovvero la creazione di un palinsesto 24 ore su 24 per 365 giorni, che verrà realizzato per la Radio-TV della Lega al via con l’inizio della nuova stagione».