De Siervo: «Diritti tv Serie A, via alla trattativa privata»

De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato della questione legata ai diritti di immagine: le sue parole

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato alla fine dell’assemblea di Lega. Queste le sue parole riportate da TMW.

«Sapete tutti che oggi abbiamo le buste relative ai pacchetti 1 e 2. L’assemblea di oggi ha dato mandato al sottoscritto e a una commissione ristretta nella trattativa privata, per il giorno 5 di febbraio in una nuova formula per tutto l’arco della giornata, in un hotel dove la commissione incontrerà tutti i soggetti che inviteremo a questa fase finale. Alla fine di questa giornata, il notaio Calafiori riceverà l’offerta migliorativa che verrà portata in cassaforte fino all’8 in cui in una assemblea verranno aperte. A quel punto si deciderà se assegnare i diritti o passare al livello 3 che è quello degli intermediari indipendenti. Stesso percorso, e quando anche si ritenesse di non dover procedere entreremo nella fase 4 in cui parleremo della produzione e distribuzione del canale tematico con i soggetti che hanno partecipato. I tempi sono particolarmente compressi, l’assemblea ha individuato nei presidenti Lotito, De Laurentiis e Ferrero i delegati per la commissione, nonché gli avvocati Cappellini (Inter) e Campoccia (Udinese) come altre persone che si uniranno a me nella trattativa privata»