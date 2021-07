De Santis: «Pezzella? Alla Lazio giocherebbe titolare. Vedremo...»

Lorenzo De Santis, intermediario di calciomercato, ha parlato di German Pezzella, difensore della Fiorentina accostato alla Lazio

La Lazio continua a lavorare sul fronte mercato e diversi nomi sono stati accostati ai biancocelesti: tra questi anche German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina. Di lui ha parlato l’intermediario di mercato Lorenzo De Santis, intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sul difensore argentino non mi aspetto in nessun caso tempi particolarmente brevi. Anche perché l’argentino andrà ora in vacanza e non tornerà a Firenze fino all’inizio di agosto. Credo che poi Italiano vorrà valutarlo, anche perché ad un anno dalla scadenza non è pensabile incassare cifre assai importanti. Lo stesso discorso va fatto per Milenkovic, anche se è chiaro che la Fiorentina non potrà certo svenderli. Il miglior Pezzella, per me, può giocare titolare nella Lazio: non pensiamo che sia così facile sostituirlo, soprattutto a cifre basse».