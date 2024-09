De Rossi Roma: «NON SIAMO FELICI di questo pareggio, bene nel primo tempo, ma nella ripresa ABBIAMO SBAGLIATO queste cose. L’OBIETTIVO rimane quello di inizio stagione»

Le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, dopo il pareggio rimediato dai giallorossi contro il Genoa

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Roma con il Genoa. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «Un pareggio che non mi fa andare a casa contento. Abbiamo dominato il primo tempo, nel secondo ci siamo abbassati troppo, tante superficialità. Dai fiducia a una squadra che è buona».

PRIMO TEMPO – «Era la partita che volevamo fare. In passato eravamo troppo diretti, nel primo tempo siamo riusciti a fargli muovere. Nel secondo abbiamo avuto qualche palla per raddoppiare».

CALO NELLA RIPRESA – «Abbiamo smesso di correre e pressare ed è ciò che non ho chiesto. Ci siamo abbassati di 20 metri tra il primo e il secondo tempo, abbiamo avuto qualche palla per raddoppiare e non l’abbiamo sfruttata. Non capisco questo abbassamento».

L’OBIETTIVO RIMANE LA CHAMPIONS – «L’obiettivo è quello. Da lì a dire che se non ci arrivi è un fallimento è esagerato. La situazione è abbastanza equilibrata, abbiamo fatto un buon mercato, ma queste sono partite che devi portare a casa perchè pesano. Sul morale ci avrebbe fatto bene vincere».