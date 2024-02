De Rossi sull’ex obiettivo della Lazio: «Giocatore di qualità, mi piace molto». Le parole del tecnico della Roma

Queste le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Cagliari. Il tecnico ha parlato anche dei nuovi acquisti tra cui l’ex obiettivo della Lazio, Baldanzi.

DE ROSSI SU ANGELINO E BALDANZI– «Una settimana piena di lavoro è tanta roba per un tecnico, anche se vogliamo andare avanti nelle coppe. Abbiamo lavorato sui nostri concetti, sul condizionamento fisico, sulla preparazione fisica. Non è che fai una preparazione vera e propria in una settimana, come nel precampionato, ma cerchi di dare degli stimoli diversi. Quando giochi ogni tre giorni, ti alleni giocando in pratica. Abbiamo spinto forte, i ragazzi hanno risposto benissimo di testa e di gambe. Sui nuovi, dico che potranno portare qualità nelle giocate, nel posizionamento senza palla, nei primi passi, sono due giocatori di qualità e a me piace molto questo. Inserirsi dopo tre giorni è quello che è, però a livello di interazione con gli altri compagni sono belli svegli ».