De Rossi a Dazn: «Un privilegio vivere il derby da allenatore, oggi serve equilibrio»

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del derby contro la Lazio: le dichiarazioni

«Devono essere bravi i ragazzi. Sono partite che si caricano da sole. Bisogna trovare equilibrio in gare come queste, non dobbiamo essere troppo nervosi, perchè incontriamo un avversario di livello. Abbiamo giocatori di livello altissimo e sono abituati a giocare partite come questa. Dybala? Sta bene, adesso è pronto e farà una grande partita oggi. Derby? Non mi era mancata l’ansietta, ma è una delle partite piu belle del mondo, sono orgoglioso di averne giocati tanti. Mi sento un privilegiato nel viverlo da allenatore.»