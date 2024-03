De Rossi: «Non minimizzo questa vittoria. Una cosa mi fa contento»

Le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, dopo la vittoria dei giallorossi contro il Brighton: ecco cosa ha detto

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma con il Brighton. Ecco cosa ha detto il tecnico dei rivali della Lazio.

VITTORIA – «Io non minimizzo la portata della vittoria, la mia felicità, la prestazione dei giocatori. Noi ci troviamo comodi quando siamo più bassi, ce l’abbiamo nel dna, ma nel secondo tempo potevamo risalire un po’ meglio. Riuscivamo a fargli male quando ripartivamo, a parte negli ultimi minuti. Sono contento dell’attenzione che ci abbiamo messo. Giocavamo contro una squadra diversa da tutte le altre, perché lo allena uno che è diverso da tutti gli altri. Io lo amo, c’è gente che non lo fa. Per prepararla tocca prendere il doppio del tempo».

