De Rossi, il tecnico ritrova un calciatore con il quale non correva buon sangue: che scintille!

De Rossi, il tecnico giallorosso ritrova in squadra un calciatore con il quale si è scontrato in una partita di Euro 2016

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. L’ex tecnico della Spal ha preso il posto di Jose Mourinho, il quale ieri è stato esonerato dal club con effetto immediato. L’obiettivo di De Rossi è quello di portare la Roma al quarto posto, e per farlo ha bisogno di tutti e in particolare di colui con il quale si scontrò a Euro 2016 ovvero Lukaku.

Tra i due durante Belgio-Italia, vinto dalla Nazionale di Conte, non corse buon sangue. I due sono stati protagonisti di un acceso diverbio (con tanto di testa contro testa) entrambi vennero poi sostituiti: Lukaku lasciò il posto a Origi al 73′, cinque minuti dopo De Rossi fece posto a Thiago Motta.

Entrambi hanno il compito, seppur con il destino in bilico visto il contratto in scadenza a Giugno per l’allenatore e il prestito del belga che scade nel medesimo mese, di riportare la Roma in Champions League.