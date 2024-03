De Rossi: «Ho trovato un gruppo unito che sta capendo ciò che io voglio»

De Rossi, l’allenatore giallorosso esulta per la vittoria contro il Monza e rilascia al termine del match queste parole

Ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dalla Roma con il Monza, ha parlato Daniele De Rossi il quale esulta per la vittoria e analizza il match cosi

PAROLE – Oggi abbiamo giocato meglio rispetto all’ultima gara. Questa squadra sta capendo cosa voglio. I ragazzi sanno che bisogna correre, impegnarsi e muoversi anche senza palla, Io cerco di mettere in campo una squadra offensiva perché so che ho giocatori che sanno far gol in qualsiasi momento. Dybala? Sta mettendo in campo tutto il suo talento. E’ un giocatore diverso, un esempio