De Rossi esulta: «Abbiamo meritato di vincere, specialmente per l’ottimo primo tempo»

De Rossi, il tecnico giallorosso commenta a caldo la vittoria ai rigori con il Feyenoord e rilascia a caldo queste parole

PAROLE – È bello ricordare tutto. Penso che sia una vittoria meritata soprattutto per quello che abbiamo fatto nel primo tempo. È stato un modo molto romanista per vincere e ci siamo scrollati di dosso un po’ di fatalismo che noi romanisti abbiamo. Pensiamo anche a cambiare pagina anche a cambiare pagina. Spesso vinciamo anche noi

SVILAR – È precoce ed è forte. E’ un ragazzo sereno di testa, è supportato dalla squadra e da Rui Patricio che è un uomo meraviglioso. Per parare i rigori serve studio ma anche nervi saldi

PELLEGRINI – È giusto che ci sia il suo nome su questa serata bella, perché noi viviamo per queste serate, anche se è un po’ prestino per fare troppi festeggiamenti. Lui ha vissuto momenti complessi in cui è stato ingiustamente messo in discussione, quindi sono contento