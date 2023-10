De Paola: «Sarri piange sempre. Ricordo che prima dell’inizio…». Le parole del giornalista sul tecnico della Lazio

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista, ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport, Paolo De Paola ha commentato le ultime dichiarazioni del mister della Lazio.

PAROLE– L’ennesimo pianto di Sarri. Non mi chiedere mai di stare dalla parte di Lotito, ma non sto dalla parte di nessuno perché Sarri continua a piangere fin dai tempi della Juventus. Sarri piange sempre. Ricordo che prima dell’inizio della stagione c’è stato un mese di riunioni e incontri, poi però ora esce con un mercato non concordato. Mi sembra un po’ troppo comodo. È vero che ha perso Milinkovic e non ha trovato delle alternative al suo gioco, che adesso ha un handicap forte nella fase difensiva. Oltre a questo, anche Luis Alberto si sta perdendo e crea dei buchi quando spinge in avanti la squadra. Questa Lazio è squilibrata, è una squadra che può segnare tanto ma subisce troppo. Al momento si vede che è un fallimento di Sarri. Dopo anni di crescita e un ottimo secondo posto, non ti aspetti un’annata del genere ».