De Paola su Lazio-Milan: «Partita da dentro o fuori? E’ fondamentale»

Ai microfoni di TMW Radio, ha parlato Paolo De Paola in vista della partita tra Lazio e Milan, analizzando l’andamento delle squadre nelle ultime prestazioni

PAROLE– «Partita da dentro o fuori? E’ fondamentale. Il Milan se perde intensità non c’è più come squadra. Basa tutto sull’intensità. Oggi non c’è più sul ritmo, sul fiato, se toglie Theo, Giroud e una difesa lenta, denunci una condizione fisica e mentale che non c’è più. La vedo difficile con la Lazio. E’ vero che è discontinua ma un canovaccio di gioco ce l’ha»