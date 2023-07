De Paola: «De Laurentiis e Lotito sono due presidenti che vanno a braccetto». Le dichiarazioni del giornalista

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha detto la sua sul mercato di Napoli e Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «De Laurentiis e Lotito sono due presidenti che vanno a braccetto e rilasciano interviste a go-go ma non seguono alle parole i fatti. Sono arrivati primo e secondo, ma non hanno fatto nulla sul mercato. Sarri non ha ricevuto nulla oltre all’addio di Tare, nonostante la cessione di Milinkovic. Garcia ha perso un campione come Kim e non è stato sostituito. Sicuramente devono fare di più».