De Paola contro Sarri: «Usa sempre un alibi, ha vinto ma lo ha fatto soffrendo ieri non per merito»

De Paola, il giornalista analizza la vittoria di ieri della Lazio contro il Feyenoord soffermandosi in particolare su Sarri

Ai microfoni di TMW ha parlato De Paola, il quale alla luce della vittoria della Lazio contro il Feyenoord ha rilasciato queste dichiarazioni

PAROLE – E’ il solito Sarri. Ha vinto una partita non con le sue armi del gioco ma soffrendo, andando a colpire quando ha potuto. Non va a suo disonore, anzi, si adatta a situazioni diverse ed è un merito. Certo, ogni volta si cercano alibi. Con la Roma la polemica più pepata, ma è il solito. E’ uno che si lamenta e poi fa altre cose. Ha ritrovato Immobile, quindi bene così

Sarri si lamenta e presenta alibi è perché ha una visione ristretta, per cui le cose si raggiungono con una fatica epica ed esagerata rispetto alla realtà dei fatti. Ovunque va ha bisogno di 2-3 anni per far vedere le sue cose. Ha un atteggiamento smentito da Spalletti, che ha vinto dopo un anno rivoluzionario a livello di rosa. Questa etica del lavoro che circonda Sarri è stucchevole. Ogni volta ce l’ha con qualcuno e non si rende conto che offre degli alibi comodi ai suoi giocatori. Per me Sarri è un grande allenatore ma non un grandissimo. Poteva vincere di più