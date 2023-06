De Laurentiis: «Volevo un tecnico che giocasse con il 4-3-3 e Garcia è perfetto»

De Laurentiis, il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla presentazione del nuovo tecnico del club partenopeo

PAROLE – Dal 5 giugno ho iniziato a pensare all’allenatore per undici giorni. Ho iniziato a vedere e selezionare chi giocava con successo con il 4-3-3. Molti avevano 4-2-3-1, 3-4-3 o 4-4-2. Per me era fondamentale mantenere l’assetto attuale, dovevo trovare un allenatore che avesse fatto strike con il 4-3-3. Guardando ciò che ha fatto Rudi a Roma in Serie A e a Lione in Champions League ho pensato che fosse quello giusto per il nostro caso