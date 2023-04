De Laurentiis: «Sulla governance siamo molto scarsi, mancano delle persone preparate». Il patron del Napoli torna a parlare del problema sui diritti tv delle partite di Serie A

A margine di un evento all’AssoLombardia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della questione riguardo i problemi dei diritti TV delle partite di Serie A.

PAROLE- «Sulla governance siamo molto scarsi, mancano delle persone preparate. Le dobbiamo scegliere dopo che abbiamo capito quali sono i nostri obiettivi. Vogliamo licenziare i diritti tv ai tifosi nel mondo intero? Come posso fare per farlo? La governance non è stata creata, il nuovo presidente sta cambiando lo statuto così da apportare delle modifiche, ma la pirateria è il vero problema. A maggio forse uscirà una nuova legge: avevamo 4,2 milioni abbonati tra Mediaset e Sky, oggi con DAZN, Tim e Sky siamo invece ad 1,9. Come recuperiamo quei 2,3? Proprio con la legge anti pirateria, un tappo a questa situazione».