De Laurentiis fa mea culpa: «Se il Napoli è in ritardo la responsabilità è solo mia»

De Laurentiis, il patron del Napoli dopo la gara con il Monza interviene facendo chiarezza sulla situazione dei campioni d’Italia

Al termine della partita con il Monza pareggiata 0-0 De Laurentiis in conferenza stampa fa il punto della situazione sul Napoli, e fa mea culpa con parole forti

PAROLE – Tutto quello che è successo fino adesso è solo mia responsabilità. Non è colpa dei giocatori o dell’allenatore. Devo chiedere scusa ai napoletani per dove siamo in classifica. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto. La verità la conosce solo chi vive dall’interno le varie situazioni