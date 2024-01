De Grandis sicuro: «Lazio Roma? Vittoria meritata dei biancocelesti. Su Sarri dico questo»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato la vittoria della Lazio nel derby di Coppa Italia contro la Roma

Ospite a Radiosei, Stefano De Grandis ha parlato così del derby tra Lazio e Roma:

PAROLE – «Prestazione buona da parte della Lazio dopo un primo tempo brutto per entrambe, anche se la Lazio aveva comunque fatto qualcosa in più con Lazzari e Guendouzi. Nel secondo tempo non c’è stata partita, soprattutto dopo il rigore che anche io considero un rigore ‘moderno’, ma che comunque c’era. È una buona Lazio, che è cresciuta. Tutti coloro i quali volevano cacciare Sarri, erano in torto. Sicuramente è un allenatore che ha dei difetti, ma ha tantissime attenuanti e deve essere lasciato lavorare. Allenare una squadra senza Milinkovic e soprattutto praticamente senza Immobile, richiede il giusto tempo per assemblarla. Per quanto riguarda la miniserie sulla Lazio del 74′, un grande rammarico è quello di non averla vista in Coppa Campioni per le note vicende disciplinari, in un’epoca in cui ci andava solo la squadra che vinceva lo scudetto. Pensate che questa opera sulla Lazio è stata valutata da Sky Documentary come il miglior contributo che gli sia mai arrivato dal calcio. C’è stato anche un confronto interno a Sky e tutti sono concordi sul valore degli argomenti trattati».